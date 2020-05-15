В России почти на треть упал спрос на новостройки

Спрос на новостройки на территории РФ к маю 2020 года снизился на 30%.
Об этом сообщил замруководителя аналитического центра «ДОМ.РФ» Никита Белоусов. По его словам, в феврале-марте 2020 года в среднем продавалось 300-350 тыс. кв. м жилья в неделю. На последней неделе апреля этот показатель снизился до 220 тыс. кв. м,
Таким образом произошло падение спроса на 30%, — сообщил Белоусов на онлайн-конференции «Стресс-тесты для девелопмента: новый кризис — новый вызов».
Ранее NEWS.ru писал о том, что намерение увеличить в три раза финансовую поддержку процесса выкупа жилья в новостройках с 50 млрд до 150 млрд рублей пока не нашло поддержки в российском правительстве. Об этом сообщил заместитель руководителя аналитического центра «ДОМ.РФ» Никита Белоусов.
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