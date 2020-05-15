В России почти на треть упал спрос на новостройки

https://static.news.ru/photo/63d93f2c-96c0-11ea-8501-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спрос на новостройки на территории РФ к маю 2020 года снизился на 30%.

Об этом сообщил замруководителя аналитического центра «ДОМ.РФ» Никита Белоусов. По его словам, в феврале-марте 2020 года в среднем продавалось 300-350 тыс. кв. м жилья в неделю. На последней неделе апреля этот показатель снизился до 220 тыс. кв. м, передаёт ТАСС.

Таким образом произошло падение спроса на 30%, — сообщил Белоусов на онлайн-конференции «Стресс-тесты для девелопмента: новый кризис — новый вызов».

Ранее NEWS.ru писал о том, что намерение увеличить в три раза финансовую поддержку процесса выкупа жилья в новостройках с 50 млрд до 150 млрд рублей пока не нашло поддержки в российском правительстве. Об этом сообщил заместитель руководителя аналитического центра «ДОМ.РФ» Никита Белоусов.