Кабмин выступил против идеи утроить финансирование программы выкупа квартир

https://static.news.ru/photo/8d9f2d5a-969b-11ea-8228-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Намерение увеличить в три раза финансовую поддержку процесса выкупа жилья в новостройках с 50 млрд до 150 млрд рублей пока не нашло поддержки в российском правительстве. Об этом сообщил заместитель руководителя аналитического центра «ДОМ.РФ» Никита Белоусов.

На онлайн-конференции «Стресс-тесты для девелопмента: новый кризис — новый вызов» он отметил, что организация направила в кабмин свои предложения по программе на прошлой неделе.

В них предполагалось усиление объёма программы за счёт государственной гарантии в размере 50 млрд рублей, чтобы увеличить в три раза объём выкупа — до 150 млрд. К сожалению, на сегодняшний день предложения пока не были поддержаны, в связи с чем в данную минуту на правлении ДОМ.РФ обсуждается вопрос о запуске программы, — приводит слова Белоусова ТАСС.

По его словам, нынешние параметры предполагают объём выкупа 50 млрд рублей, как было ранее анонсировано президентом России Владимиром Путиным. Позднее объём программы может быть увеличен по отдельному решению правительства, добавил замглавы аналитического центра.

Финансирование должно быть распределено пропорционально объёму строительства в регионах. Как отметил Белоусов, застройщики будут предлагать скидку к среднерыночной цене продаж, а заявки, по которым предложены наибольшие дисконты, начнут обрабатывать в первую очередь. Такой механизм программы, продолжил аналитик, пока находится в процессе обсуждения.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что ДОМ.РФ получит для поддержки строительной отрасли 50 млрд рублей на прямой выкуп непроданных квартир в новостройках. Кроме того, организация собиралась дополнительно направить на эти цели 100 млрд рублей. При этом ДОМ.РФ рассчитывает продавать выкупленные квартиры на открытом рынке и по льготным программам в том числе. В их число входят семейная ипотека, дальневосточная ипотека, а также программа субсидирования ипотечных ставок, которая появилось совсем недавно.

Как писал NEWS.ru, ранее правительство подготовило поправки для поддержки самозанятых.