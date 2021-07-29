В России отметили снижение уровня одобрения заявок на ипотеку

Уровень одобрения заявок на получение ипотеки к началу июля 2021 года снизился в России до 66%. Данный показатель повторил минимальную отметку февраля 2017 года, сообщают «Известия» со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».

Издание отмечает , что уровень одобренных ипотечных кредитов падает с октября 2020 года, однако такой низкий показатель не фиксировался четыре года.

Тенденцию к снижению изданию подтвердили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Так, по итогам июня уровень одобренных заявок по ипотеке составил 63,7%, это на 6,4% меньше прошлогодних 70,1%.

Уровень одобрения снизился, несмотря на увеличение спроса на ипотечные кредиты, отметил гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин. По его мнению, причиной можно считать то, что кредиторы стали сталкиваться с менее платёжеспособным спросом, чем прежде. Также он считает, что «на отклонение заявок на получение ссуды сказалась неопределённость в продлении льготной госпрограммы».

Ранее стало известно, что полная стоимость кредита (ПСК) по ипотеке в России достигла исторически минимальных 8,5% годовых. Об этом свидетельствуют данные Объединённого кредитного бюро (ОКБ), располагающего информацией о 97% заёмщиков на отечественном рынке. Отмечается, что на таком низком уровне ПСК находилась только в марте текущего года.