В России обновят правила проектирования небоскрёбов

https://static.news.ru/photo/12c6eab8-5a87-11eb-aad8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство строительства и ЖКХ решило привести правила проектирования высотных зданий в более актуальный вид с целью повысить их безопасность. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Речь идёт о проектировании и строительстве жилых зданий высотой более 75 м, общественных зданий выше 50 м, а также многофункциональных зданий, в которых помещения общественного назначения располагаются на высоте более 50 м. Именно их касается Свод правил (СП) 267 «Здания и комплексы высотные. Правила проектирования», который и будет изменён.

Актуализированный документ позволит уйти от существующей практики принятия решений по ряду принципиальных вопросов в области конструктивных, объёмно-планировочных и инженерных решений, которые не были регламентированы, — сказал замглавы Минстроя Дмитрий Волков, слова которого приводит «Парламентская газета».

Изменения позволят снять противоречия при проектировании и экспертизе проектных решений высотных зданий и комплексов. Они определяют, какой должна быть высота здания для назначения повышенного коэффициента надёжности по ответственности. Поправки также корректируют положения о сроке службы ограждающих конструкций, уточняют положения о долговечности зданий высотой более 250 метров, отметили в Минстрое.

Кроме того, в российском законодательстве вскоре может появиться понятие «многофункциональное здание». Таким образом депутаты и сенаторы Госдумы хотят дать определение апартаментам. Соответствующий законопроект предлагает ввести это понятие наряду с жилыми и нежилыми зданиями, а также офисными помещениями, сообщал NEWS.ru.