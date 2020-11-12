В России «налоговые каникулы» продлены до конца года

https://static.news.ru/photo/525e5cf6-24cc-11eb-9bb6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российское правительство приняло решение продлить действие отсрочки по уплате налогов для малого и среднего бизнеса до конца 2020 года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

На заседании кабмина он подчеркнул, что такое решение принято по поручению президента РФ Владимира Путина, и отметил, что необходимое постановление уже подписано.

Данную антикризисную поддержку для организаций и индивидуальных предпринимателей из отдельных пострадавших отраслей мы продлеваем ещё на три месяца, до конца года, — цитирует Мишустина ТАСС.

Продление «налоговых каникул» затронет компании, работающие в сферах туризма, культуры, гостиничного бизнеса, общепита, развлекательных и спортивных организаций, а также организаторов конференций и выставок.

Как напомнил Мишустин, отсрочка по налогам и страховым взносам была дана на шесть месяцев с весны этого года, когда пандемия только началась.

По словам председателя правительства, ситуация до сих пор остаётся сложной и, чтобы малому бизнесу удалось снизить издержки и как-то восстановиться, ему нужна помощь государства.

Программу дополнительной поддержки бизнеса в апреле из-за пандемии коронавируса поручил разработать президент России. Она должна позволить компаниям максимально сохранить занятость и доходы сотрудников. Кроме того, в начале октября сообщалось, что правительство России распространит на самозанятых все меры государственной поддержки, которые в данное время предусмотрены для малого и среднего бизнеса в рамках соответствующей госпрограммы.

Как писал NEWS.ru, ранее Госдума приняла закон о повышении ставки НДФЛ на доходы более 5 млн рублей.