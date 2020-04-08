Путин поручил подготовить программу поддержки бизнеса на фоне коронавируса

Президент России Владимир Путин поручил правительству с участием Центробанка в пятидневный срок подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса.
Она должна позволить компаниям максимально сохранить занятость, доходы сотрудников, — подчеркнул глава государства во время обращения к гражданам 8 апреля.
Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин в целях предупреждения распространения в стране коронавируса объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей. Позднее глава государства продлил нерабочие дни до 30 апреля.
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