Путин поручил подготовить программу поддержки бизнеса на фоне коронавируса

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Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов прокомментировал идею о снижении ответственности работодателей при увольнении сотрудников. Вместо этого он предложил отправлять работников в бессрочные отпуска.

При этом необходимо выплачивать людям пособия, которые будет субсидировать государство, передаёт ТАСС. По его словам, это будет полный аналог выплат по безработице. Мы всё-таки стоим за то, чтобы сохранять рабочие...