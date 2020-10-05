В РФ меры поддержки малого и среднего бизнеса распространят на самозанятых

Правительство России распространит на самозанятых все меры государственной поддержки, которые в данное время предусмотрены для малого и среднего бизнеса в рамках соответствующей госпрограммы. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.
Распространим на самозанятых все меры государственной поддержки, которые предусмотрены для малого и среднего бизнеса в рамках госпрограммы, — цитирует ТАСС председателя правительства.
Мишустин добавил, что кабмин продолжает совершенствовать меры поддержки малого и среднего бизнеса. Для усиления финансовой устойчивости таких компаний будет скорректирована система гарантийной помощи: введут ранжирование региональных гарантийных компаний, которые могут получать субсидии из бюджета.
Программу дополнительной поддержки бизнеса в апреле из-за пандемии коронавируса поручил разработать президент России Владимир Путин. Она должна позволить компаниям максимально сохранить занятость и доходы сотрудников, писал NEWS.ru.