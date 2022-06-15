В России начали эксперимент по созданию «отечественного Tetra Pak» Вице-премьер Абрамченко: в России создают «отечественный Tetra Pak»

Фото: shutterstock.com

Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что российские власти приступили к эксперименту по замещению иностранной упаковки для продуктов отечественными аналогами. Эксперимент по созданию асептической упаковки Tetra Pak и PurePak уже «находится в активной фазе», отметила она в беседе с РБК.

Абрамченко подчеркнула, что серийное производство новой отечественной упаковки может начаться в 2022 году. Для молочной отрасли уже закупили первые партии отечественного картона, который используют для упаковки PurePak.

Насколько я знаю, в такой упаковке уже можно приобрести вологодское молоко, — пояснила вице-премьер.

По словам Абрамченко, к алюминиевым бидонам россияне не вернутся, тем более что новая упаковка обеспечит качество и безопасность товаров, расфасованных в нее.

Надеемся, что эксперимент будет успешным. Может быть, не будет той красивой белой упаковки, привычной глазу, — она будет серой, как мы ее называем, «экологичной», но она будет наша, отечественная, — подчеркнула Абрамченко.

Ранее стало известно, что 12 июня Национальный совет по вопросам торговли Швеции отказал упаковочному гиганту Tetra Pak в просьбе продолжить экспорт сырья для производств в России. Компания настаивала на том, что поставки являются частью гуманитарной помощи, но аргументы показались Шведской торговой палате неубедительными.