Швеция запретила Tetra Pak ввозить в Россию сырье для производства упаковок

Национальный совет по вопросам торговли Швеции отказал упаковочному гиганту Tetra Pak в просьбе продолжить экспорт сырья для производств в России, пишет газета Dagens Nyheter. Компания настаивала на том, что поставки являются гуманитарной помощью, но эти аргументы кажутся Шведской торговой палате неубедительными. Руководство Tetra Pak планирует оспорить это решение, так как остановка поставок «будет иметь гуманитарные последствия», либо приведет к национализации завода в Лобне. По мнению компании, это «даст России доступ к технологиям, которых у нее сейчас нет».

То, что заявила Tetra Pak, и расследование дела в целом не показывает с достаточной силой, что экспорт и доставка необходимы по гуманитарным причинам, — говорится в сообщении ведомства.

По словам руководителя отдела коммуникаций Tetra Pak в Северной Европе Евы Родлих, компания придерживается твердой позиции касательно поставок в Россию и рассматривает способы подачи апелляции. В России завод по производству упаковочного материала расположен в Лобне Московской области. На страну приходится четыре процента мировых продаж, это около 4 млрд крон (около 10 млрд рублей), уточняет издание.

Компания утверждает, что производство в России зависит от многих продуктов — от ножей и режущей стали до воздухонагревателей и редукционных клапанов.