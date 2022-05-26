Россиян попросили не пугаться упаковок сока и молока без краски Директор фабрики Tetra Pak Блинов попросил не пугаться упаковок сока и молока без краски

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания Tetra Pak, занимающаяся производством тары для продуктов, столкнулась с перебоями поставок картона и краски, поэтому в ближайшее время упаковки соков и молока будут не такими красочными, как привыкли покупатели, предупредил директор фабрики Дмитрий Блинов. Он подчеркнул, что это не является признаком контрафакта, и попросил россиян не пугаться таких изменений, пишет «360».

Если в ближайшее время увидите в магазинах упаковку, которая не настолько белая, как раньше, или не настолько красочная, как была до этого, не пугайтесь. Это не подделка. Это говорит, что мы оптимизируем использование сырья, чтобы у нас было время проработать постоянные, надежные, безопасные решения, — отметил Блинов.

По его словам, производство продолжает работать несмотря на логистические трудности. Блинов заверил, что Tetra Pak ищет альтернативных поставщиков сырья, чтобы обеспечить качество продукции для российских потребителей. Директор фабрики уточнил, что сокращение работников не планируется.

Наша основная задача — по максимуму обеспечить работу предприятия. Найти необходимое сырье, запасные части, перейти на локальные IT-решения, — резюмировал Блинов.

Ранее стало известно, что российские производители соков, вина и морсов начнут выпускать продукцию в белых коробках из-за дефицита краски на заводах компании — производителя упаковки Tetra Pak в России. К примеру, «Сады Придонья» уже продаются в белой коробке вместо обычной насыщенно-зелёной, цветными остались изображения фруктов и логотип.