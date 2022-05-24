Российские соки станут продавать в белой упаковке из-за дефицита краски

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Российские производители соков, вина и морсов начнут выпускать продукцию в белых коробках из-за дефицита краски на заводах компании — производителя упаковки Tetra Pak в России, сообщает RTVI. К примеру, «Сады Придонья» уже продаются в белой коробке вместо обычной насыщенно-зелёной, цветными остались изображения фруктов и логотип.

По словам источника, знакомого с производством, в ближайшее время изменятся упаковки соков «Добрый» и «Моя Семья». При этом производители напитков в России допускают и полный отказ от Tetra Pak.

Окончательного решения нет, но обсуждается, что, может, осенью постепенно начнётся переход на ПЭТ-тару (пластиковые бутылки. — NEWS.ru), — отметил собеседник издания.

Представители Tetra Pak «Мултон» и «Сады Придонья» на запросы RTVI по поводу нового дизайна упаковок и дефицита краски не ответили.

Накануне в пресс-службе Tetra Pak заверили, что компания остаётся в России, несмотря на слухи об уходе с рынка. В свою очередь директор Молочного союза России Людмила Маницкая заявила, что без продукции Tetra Pak молоко придётся «в бидоны разливать». Она отметила, что в Россию запретили ввоз красок, лаков, клея и полимеров, а без этого «Tetra Pak невозможен».