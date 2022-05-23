Tetra Pak продолжит работу в России В Tetra Pak опровергли сведения об уходе компании из России

Завод по производству упаковки Tetra Pak / Фото Shutterstock

Компания Теtra Pak продолжает работу на российском рынке, слухи об уходе не соответствуют действительности, сообщили ТАСС в пресс-службе компании. Там добавили, что производство упаковочного материала на фабрике Tetra Pak в Московской области и отгрузки на предприятия пищевой отрасли продолжаются.

Эта информация не соответствует действительности. В настоящее время Tetra Pak продолжает работать на российском рынке, — сказал собеседник агентства.

Ранее об уходе Tetra Pak из России сообщили некоторые СМИ, ссылаясь на источник, близкий к компании. По информации СМИ, головной Tetra Pak на фоне антироссийских санкций перестал сотрудничать с российским «Тетра Пак», в том числе согласовывать финансовые документы, поставки и оказывать цифровую поддержку, что несёт риски полной остановки производства. Директор «Молочного союза России» Людмила Маницкая заявила, что в случае такого решения Tetra Pak продукцию придётся «разливать в бидоны» из-за сильной зависимости участников рынка от зарубежной компании.