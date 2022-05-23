«В бидоны разливать»: «Молочный союз» о возможном уходе Tetra Pak из России В «Молочном союзе России» заявили, что в случае ухода Tetra Pak продукцию придётся «в бидоны разливать»

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Директор «Молочного союза России» Людмила Маницкая заявила NEWS.ru, что ранее появившаяся информация об уходе из РФ шведского производителя упаковки Tetra Pak, несмотря на опровержение со стороны самого предприятия, может подтвердиться. Собеседница добавила, что в случае такого решения Tetra Pak продукцию придётся «в бидоны разливать» из-за сильной зависимости участников рынка от зарубежной компании.

Скорее всего, [информация] соответствует [действительности]. Это очень скажется...Может привести к полной остановке, во-первых, Tetra Pak, так как у него нет технологий, он не имеет права работать [в РФ]. Это риск для молочной отрасли [России] — мы сильно зависим от упаковки этого поставщика. И «Молочный союз России», и предприятия, которые в него входят, обращались к органам власти с просьбой вмешаться в ситуацию с Tetra Pak. Очевидно, что тут требуется введение внешней администрации на предприятии для перенастройки процессов. Но это не так просто. Понимаете, в чём дело, пятый блок санкций запретил сюда ввоз красок, лаков, клея, полимеров, а без этого всего Tetra Pak невозможен. У нас просто нет сырья для работы Tetra Pak. В бидоны будем разливать, не знаю. Ищут пока возможности заменить другим, — заявил Маницкая.

Накануне об уходе Tetra Pak из России заявили РИА Новости, ссылаясь на источник, близкий к компании. По информации СМИ, головной Tetra Pak на фоне антироссийских санкций перестал сотрудничать с российским «Тетра Пак», в том числе согласовывать финансовые документы, поставки и оказывать цифровую поддержку, что несёт риски полной остановки производства. Позже представители Tetra Pak заявили РБК, что данные не соответствуют действительности и производство на территории РФ не прекратилось.

Ранее ирландская компания Smurfit Kappа, являющаяся крупнейшим в Европе производителем упаковки из гофрированного картона, объявила об уходе с российского рынка в связи с идущей на Украине военной спецоперацией. Как сообщила компания на своём сайте, она уже прекратила поддержку своей деятельности в РФ.