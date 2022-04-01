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Производитель картонной упаковки Smurfit Kappa объявил об уходе из России

19:01, 01 апреля 2022
Производитель картонной упаковки Smurfit Kappa объявил об уходе из России Фото: unipack.ru
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Ирландская компания Smurfit Kappа, являющаяся крyпнейшим в Европе производителем упаковки из гофрированного картона, oбъявила об уходе с российского рынка в связи с идущей на Украине военной cпецоперацией. Как сообщила компания на своём сайте, она уже прекратила поддержку своей деятельности в России, в том числе остановив импорт и экспорт, а также все долгосрочное финансирование.

Smurfit Kappa Group объявляет о решении покинуть российский рынок. Группа уже прекратила поддержку своей деятельности в России, в том числе остановив импорт и экспорт, а также все долгосрочное финансирование. Уход с рынка будет осуществлён в организованном порядке, в течение этого периода мы продолжим выплачивать зарплату нашим сотрудникам, выполняя свои обязательства. На наш бизнес в России приходится менее 1% от общего объёма прогнозируемых продаж, — сказано в документе.

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