Фото: unipack.ru

Великобритания и страны Евросоюза потерпят поражение в энергетическом противостоянии с Россией. Таким образом читатели газеты Daily Mail прокомментировали решение стран Запада не покупать российский газ за рубли. Решение президента РФ Владимира Путина изменить порядок расчётов за газ они назвали «смелым шагом».

Кто дольше протянет — страны без газа или Россия без доходов? — задался вопросом читатель с ником Woodyyfz. Ему вторит другой читатель, который подчёркивает формальную простоту выполнения российских требований. ЕС...