Производитель картонной упаковки Smurfit Kappa объявил об уходе из России
Александр Чеков
Александр Чеков
19:01, 01 апреля 2022
Фото: unipack.ru
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Ирландская компания Smurfit Kappа, являющаяся крyпнейшим в Европе производителем упаковки из гофрированного картона, oбъявила об уходе с российского рынка в связи с идущей на Украине военной cпецоперацией. Как сообщила компания на своём сайте, она уже прекратила поддержку своей деятельности в России, в том числе остановив импорт и экспорт, а также все долгосрочное финансирование.
Smurfit Kappa Group объявляет о решении покинуть российский рынок. Группа уже прекратила поддержку своей деятельности в России, в том числе остановив импорт и экспорт, а также все долгосрочное финансирование. Уход с рынка будет осуществлён в организованном порядке, в течение этого периода мы продолжим выплачивать зарплату нашим сотрудникам, выполняя свои обязательства. На наш бизнес в России приходится менее 1% от общего объёма прогнозируемых продаж, — сказано в документе.