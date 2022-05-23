Упаковочная компания Tetra Pak уходит с российского рынка

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Шведская упаковочная компания Tetra Pak объявила об уходе с российского рынка, пишет РИА Новости. Ранее владелец фирмы «Молвест» Аркадий Пономарев заявил, что руководство шведской компании запретило выпускать упаковку для молочных продуктов на предприятии в Подмосковье.

Материнская компания Tetra Pak уходит из России, — сказано в сообщении.

Ранее ирландская компания Smurfit Kappа, являющаяся крупнейшим в Европе производителем упаковки из гофрированного картона, объявила об уходе с российского рынка в связи с идущей на Украине военной спецоперацией. Как сообщили в компании, фирма уже прекратила поддержку своей деятельности в России. Российский рынок также покинули крупные упаковочные компании Elopak и Stora Enso.

До этого «Ведомости» со ссылкой на двух ретейлеров и представителя крупного производителя продуктов питания сообщили, что торговые сети столкнулись со сбоями в поставках соков и молока из-за дефицита упаковочных материалов — картона и тетрапака. Компании уже рассматривают альтернативные варианты тары, вплоть до бидонов.