В России хотят отменить налоги для пенсионеров, занятых в ЖКХ

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

«Единая Россия» готовит законопроект, предлагающий отметить подоходный налог и другие отчисления с выплат членам советов домов, которыми чаще всего являются пенсионеры. На сегодня пенсионеры, вознаграждения которым облагаются налогами, автоматически становятся работающими и им уже не производят индексацию пенсии, пишут «Известия».

Однако деятельность в советах домов — это не работа, считают депутаты. Общественники нужны в многоквартирных домах для контроля за управляющими компаниями и поставщиками ресурсов. Отмена налогов станет для них дополнительным стимулом.

Согласно Жилищному кодексу, такие советы должны быть в каждом доме, если в нем нет ТСЖ. Но в реальности они работают только в 30–40% многоквартирных домов. От активности собственников помещений напрямую зависит решение вопросов управления домом. Члены советов домов решают эти вопросы добровольно, зачастую тратя свои собственные доходы на благоустройство, общие собрания, праздники.

Такая деятельность может иметь компенсационный характер в виде вознаграждения от других жильцов. При этом она не может быть работой в прямом виде, так как никто не подписывает с членами домов трудовой договор, у них нет отпусков и больничных.

Сами по себе вознаграждения, из-за которых пенсионеры теряют возможность индексации пенсий, небольшие. В среднем по России они составляют 1,5 рубля с квадратного метра. То есть в обычной пятиэтажке общей площадью 3,5 тысячи квадратных метров выплата на весь совет дома составит 5,2 тысячи рублей. С это суммы удерживаются 43% налогов и страховых взносов.

Ранее компания «Этажи» предложила освободить от имущественного налога пенсионеров, у которых в собственности есть два дома, если один из них — дача. На сегодня пенсионеры освобождены от налогов на недвижимость разных видов: квартиры, дома, гаражи. Идею новой льготы уже поддержали в Госдуме.