В России допустили рост доллара до 85 рублей Банкир Задорнов рассказал о возможном росте доллара до 85 рублей

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов рассказал РБК, что в условиях глобального экономического спада и при серьезном снижении цен на нефть курс доллара может достигнуть отметки 85 рублей. Эксперт отметил, что для этого цена на нефть должна опуститься до 40-45 долларов за баррель. В этом случае, по словам Задорнова, инфляция ускорится, а темпы роста ВВП замедлятся.

В случае же глобальной рецессии, если цены на нефть упадут не до 70 долларов, а до 40–45, пусть даже на полгода, это двинет курс не к 75, а к 80–85 рублям, — сказал Задорнов.

Он указал на то, что Россия не должна быть изолирована, так как страна является крупнейшим экспортером нефти, газа, металлов, удобрений, древесины, зерна.

Ранее стало известно, что курс евро во время торгов на МосБирже превысил 70 рублей впервые с 27 мая. По данным на 11:04 мск, курс евро прибавлял 1,31%, поднимаясь до 70,0025 рублей. На текущий момент европейская валюта торгуется за 69,9 рублей.

Аналитик Михаил Васильев ранее рассказал, что в ближайшие месяцы роль доллара и евро в мировой экономике продолжит стремительно падать. Это произойдет в том числе в связи с переходом России и так называемых дружественных стран на расчеты в национальных валютах. Эксперт напомнил, что российское правительство намеревается в два раза повысить долю внешнеторговых расчетов в рублях к 2025 году.