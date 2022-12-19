Курс евро превысил 70 рублей впервые с 27 мая

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс евро во время торгов на МосБирже превысил 70 рублей впервые с 27 мая, свидетельствуют данные торговой площадки. По данным на 11:04 мск, курс евро прибавлял 1,31%, поднимаясь до 70,0025 рублей. На текущий момент европейская валюта торгуется за 69,9 рублей.

По данным МосБиржи, доллар остановился на отметке 65,66 рублей. Юань торгуется за 9,4 рублей.

Аналитик Михаил Васильев ранее рассказал, что в ближайшие месяцы роль доллара и евро в мировой экономике продолжит стремительно падать. Это произойдет в том числе в связи с переходом России и так называемых дружественных стран на расчеты в национальных валютах. Эксперт напомнил, что российское правительство намеревается в два раза повысить долю внешнеторговых расчетов в рублях к 2025 году. При этом использование дружественных валют вырастет почти в 13 раз. К числу этих валют относятся, в частности, китайский юань, индийская рупия и турецкая лира.

До этого посол России в КНР Андрей Денисов заявил, что РФ и Китай продолжат наращивать долю расчетов в национальных валютах, но полный отказ от доллара невозможен. По его словам, полная дедолларизация невозможна, несмотря на «определенные и весьма внушительные риски», связанные с использованием доллара.