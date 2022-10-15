Аналитик предрек падение значимости доллара в мировой экономике Аналитик Васильев: роль доллара и евро в мировой экономике стремительно сокращается

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В ближайшие месяцы роль доллара и евро в мировой экономике продолжит стремительно падать. Это произойдет в том числе в связи с переходом России и так называемых дружественных стран на расчеты в национальных валютах. Такое мнение в беседе с агентством ПРАЙМ высказал главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев.

Эксперт напомнил, что российское правительство намеревается в два раза повысить долю внешнеторговых расчетов в рублях к 2025 году. При этом использование дружественных валют вырастет почти в 13 раз. К числу этих валют относятся, в частности, китайский юань, индийская рупия и турецкая лира.

В результате около 60% всей внешней торговли будет вестись в денежных единицах, отличных от доллара и евро, подчеркнул Васильев.

Он допустил, что в будущем на глобальном рынке могут появиться независимые от запада сырьевые биржи и финансовые системы. Это окончательно подорвет гегемонию доллара и ослабит его позиции как главной мировой валюты. Валютная многополярность, по мысли аналитика, возникнет тем быстрее, чем больше стран начнут отказываться от доллара в расчетах и сбережениях.

Ранее посол России в КНР Андрей Денисов заявил, что РФ и Китай продолжат наращивать долю расчетов в национальных валютах, но полный отказ от доллара невозможен. По его словам, полная дедолларизация невозможна, несмотря на «определенные и весьма внушительные риски», связанные с использованием доллара.

До этого доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Елена Воронкова заявила, что США не в состоянии отменить мировую тенденцию на отказ от доллара.