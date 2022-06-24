Посол России в Китае оценил возможность полного отказа от доллара Посол России в Китае Денисов посчитал невозможным полный отказ от доллара

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Россия и Китай продолжат наращивать долю расчетов в национальных валютах, но полный отказ от доллара невозможен, сказал в эфире телеканала «Россия 24» посол России в КНР Андрей Денисов. По его словам, полная дедолларизация невозможна, несмотря на «определенные и весьма внушительные риски», связанные с использованием доллара.

Никто такой цели и не ставит, потому что доллар, в сущности, это инструмент, это расчетная валюта, это средство международных расчетов и международных платежей, — подчеркнул Денисов.

Ранее доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Елена Воронкова заявила, что США не в состоянии отменить мировую тенденцию на отказ от доллара. Она добавила, что этот процесс вызывает сопротивление крупнейших экономик мира, которые прибегают к мерам экономического и неэкономического давления на растущие экономики. Примером тому стала заморозка активов России.