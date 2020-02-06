https://static.news.ru/photo/488f0eb6-48a7-11ea-b877-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В ближайшие два года жильё в России может подорожать на 25% из-за высокой кредитной ставки для застройщиков и ухода с рынка мелких фирм.

Как заявил зампред комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский, рост цен станет заметен уже летом 2021 года.

Во-первых, к этому времени завершатся все стройки, начатые до введения эскроу-счетов. Во-вторых, произойдёт монополизация рынка. Мы уже видим, что в Москве стоимость жилья увеличилась примерно на 13%, в Новой Москве — от 9 до 12%, — цитируют Лисовского «Известия».

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, в свою очередь, отметил, что в настоящее время массового роста цен на недвижимость не наблюдается. Способствует этому работа Единой информационной системы жилищного строительства.

Как ранее писал NEWS.ru, самая выгодная цена на аренду жилья зафиксирована в Пензенской области: проживание в однокомнатной квартире в этом регионе в среднем составляет чуть более 7,5 тысячи рублей в месяц, в двухкомнатной — 8,7 тысячи рублей.