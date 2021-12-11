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Правильный мёд: пчеловоды оценили пользу поправок против фальсификата
Экономика

Правильный мёд: пчеловоды оценили пользу поправок против фальсификата

В России предложили ввести понятия «мёд» и «медовый продукт»
10:11, 12 декабря 2021
Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru
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Покупая в магазине мёд, вы не всегда уверены, что покупаете именно натуральный мёд, даже несмотря на надпись на этикетке. На рынке всегда присутствует фальсификат. Поэтому председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров и первый заместитель председателя Сергей Митин предложили внести поправки в закон «О пчеловодстве». Цель — уточнить, что такое мёд и чем он отличается от медового продукта и от попросту поддельного. NEWS.ru выяснял, как оценивают инициативу пчеловоды и станет ли в магазинах продаваться больше правильного мёда.

Вы верите этикеткам? Существует достаточно оснований полагать, что под этикеткой с надписью «натуральный мёд» не всегда находится именно мёд. Россельхознадзор и Роскачество занимаются изучением вопроса качества мёда на нашем рынке. Исходя из их данных можно сделать такой вывод, что фальсификат на рынке присутствует. Поэтому мы должны дать покупателю информацию о настоящем мёде, о том, что он из себя представляет и чем отличается от медового продукта, — говорит Алексей Майоров.

По данным Росстата, в России в 2020 году произвели более 66 тыс. тонн мёда (для сравнения, в 2019-м — 63,5 тыс. тонн). Если принять среднюю цену килограмма мёда в тысячу рублей, то отечественный рынок в денежном выражении составляет около 66 млрд рублей. На экспорт с начала 2021 года по 9 ноября, согласно данным информационной системы Россельхознадзора «Аргус», было отправлено 1,1 тыс. тонн российского мёда. Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года, когда объёмы поставок составили 433,6 тонны.

Правильный мёд: пчеловоды оценили пользу поправок против фальсификатаunsplash.com

В 2020 году Роскачество выполнило масштабное исследование, в ходе которого эксперты изучили 46 сортов мёда, продающегося в магазинах (45 российского производства и один импортного, из Австрии). Результаты показали, что «качество мёда оставляет желать лучшего». Эксперты выявили 10 торговых марок, которые не соответствовали требованиям к натуральному мёду. Среди них были названы марки «ВкусВилл», «Просто Азбука», «Румела», Globus Vita и другие.

Однако с юридической точки зрения мы не можем утверждать, что это фальсификат. Дело в том, что на сегодняшний день в ГОСТе 25629-2014 «Термины и определения» есть определение только «мёд натуральный», но ни в техническом регламенте, ни в ГОСТе нет определения общего термина «мёд», поэтому с юридической точки зрения мёдом можно называть даже глюкозно-фруктозный сироп, — отмечают в Роскачестве.

В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» стандарты применяются на добровольной основе. Этот юридический «пробел» и исправят с помощью поправок, прописав определение мёда в федеральном законе «О пчеловодстве».

Согласно ГОСТу 25629-2014 натуральный мёд — это природный пищевой продукт — результат жизнедеятельности пчёл, вырабатываемый из нектара растений, выделений живых частей растений, или выделений насекомых, паразитирующих на живых частях растений, которые пчёлы собирают, преобразуют, смешивая с производимыми ими особыми веществами, складывают в ячейки сот, обезвоживают, накапливают и оставляют в сотах для созревания.

Данное определение включат в закон «О пчеловодстве». Медовым продуктом будет называться пищевой продукт, произведённый на основе мёда, изготовленный с использованием ингредиентов (компонентов), не свойственных природному составу мёда. А фальсифицированным мёдом — мёд, в котором присутствуют ингредиенты, несвойственные его природному составу. Законопроект внесён в программу работы Госдумы на январь 2022 года. Параллельно в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) впервые появятся штрафы (до миллиона рублей) за фальсификат потребительских товаров.

Правильный мёд: пчеловоды оценили пользу поправок против фальсификатаunsplash.com

Пчеловоды, опрошенные NEWS.ru, приветствуют предложенные поправки, но уверены, что подделки на рынке всё же останутся.

Мёд — один из самых фальсифицируемых продуктов в мире после молока и оливкового масла. Его фальсификация — это бизнес с оборотами в сотни миллионов рублей. Оборудование и технологии позволяют создавать такие сиропы, что при их разбавлении с натуральным мёдом в полученной смеси очень сложно выявить добавку. Для этого нужно специальное оборудование, — сказал пчеловод из Московской области Александр.

С ним соглашается пчеловод из Самары Татьяна.

Конечно, мы за то, чтобы на рынке было меньше подделок, потому что дорожим нашим бизнесом и приветствуем поправки. Но в России не так много лабораторий, в которых определяют наличие примесей в мёде. А технологии фальсификации мёда постоянно совершенствуются. Выход один — покупать мёд у пчеловодов напрямую, — сказала она.

Бизнес по изготовлению фальсификатов мёда процветает, потому что себестоимость настоящего продукта очень высокая, а смесь из сиропа с мёдом стоит в два и более раз дешевле, говорят пчеловоды. Это позволяет фальсификаторам зарабатывать неплохие барыши на изготовлении фальсифицированного продукта. Но хорошо, по мнению пчеловодов, то, что и экспертное сообщество, и регуляторы, и законодатели всерьёз взялись за решение задачи борьбы с контрафактом.

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