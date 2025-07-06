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06 июля 2025 в 11:30

Вы не поверите, как легко сделать пахлаву с фисташками дома! Вкус Востока

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вы не поверите, как легко сделать пахлаву с фисташками дома, — попробуйте! Пахлава с фисташками — это популярный восточный десерт, который любят за сочетание хрустящего теста и насыщенной начинки. Слоеное тесто с ароматной смесью из фисташек, сахара и корицы пропитывается медовым сиропом, создавая нежный и сладкий вкус.

Ингредиенты

  • Слоеное бездрожжевое тесто — 400–500 г
  • Сливочное масло для смазки — около 50 г

Для начинки:

  • Фисташки измельчённые — 1/2 стакана
  • Сахар — 0,75 стакана
  • Корица — 0,5 ч. л. (или по вкусу)
  • Для сиропа:
  • Мёд — 300 мл
  • Вода — 1/2 стакана
  • Сахар — 50 г

Приготовление

  1. Разделите тесто на три части: первая должна быть чуть толще, остальные две — одинакового размера. Смешайте измельчённые фисташки с сахаром и корицей.
  2. Смажьте противень маслом, выложите первую часть теста, смажьте маслом и посыпьте начинкой. Повторите со второй частью. Третью часть смажьте только маслом — это верхний слой. Сделайте диагональные надрезы сеткой и выпекайте при 170 °C около 30 минут. За 5 минут до готовности смажьте верх желтком.
  3. Для сиропа смешайте мёд, сахар и воду, доведите до кипения и немного остудите. Горячий пирог полейте тёплым сиропом, остудите, снимите с противня и дайте настояться минимум 5 часов. Нарежьте на порционные кусочки.
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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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