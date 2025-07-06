Вы не поверите, как легко сделать пахлаву с фисташками дома! Вкус Востока

Вы не поверите, как легко сделать пахлаву с фисташками дома! Вкус Востока

Вы не поверите, как легко сделать пахлаву с фисташками дома, — попробуйте! Пахлава с фисташками — это популярный восточный десерт, который любят за сочетание хрустящего теста и насыщенной начинки. Слоеное тесто с ароматной смесью из фисташек, сахара и корицы пропитывается медовым сиропом, создавая нежный и сладкий вкус.

Ингредиенты

Слоеное бездрожжевое тесто — 400–500 г

Сливочное масло для смазки — около 50 г

Для начинки:

Фисташки измельчённые — 1/2 стакана

Сахар — 0,75 стакана

Корица — 0,5 ч. л. (или по вкусу)

Для сиропа:

Мёд — 300 мл

Вода — 1/2 стакана

Сахар — 50 г

Приготовление