Вы не поверите, как легко сделать пахлаву с фисташками дома! Вкус Востока

Вы не поверите, как легко сделать пахлаву с фисташками дома, — попробуйте! Пахлава с фисташками — это популярный восточный десерт, который любят за сочетание хрустящего теста и насыщенной начинки. Слоеное тесто с ароматной смесью из фисташек, сахара и корицы пропитывается медовым сиропом, создавая нежный и сладкий вкус.
Ингредиенты
- Слоеное бездрожжевое тесто — 400–500 г
- Сливочное масло для смазки — около 50 г
Для начинки:
- Фисташки измельчённые — 1/2 стакана
- Сахар — 0,75 стакана
- Корица — 0,5 ч. л. (или по вкусу)
- Для сиропа:
- Мёд — 300 мл
- Вода — 1/2 стакана
- Сахар — 50 г
Приготовление
- Разделите тесто на три части: первая должна быть чуть толще, остальные две — одинакового размера. Смешайте измельчённые фисташки с сахаром и корицей.
- Смажьте противень маслом, выложите первую часть теста, смажьте маслом и посыпьте начинкой. Повторите со второй частью. Третью часть смажьте только маслом — это верхний слой. Сделайте диагональные надрезы сеткой и выпекайте при 170 °C около 30 минут. За 5 минут до готовности смажьте верх желтком.
- Для сиропа смешайте мёд, сахар и воду, доведите до кипения и немного остудите. Горячий пирог полейте тёплым сиропом, остудите, снимите с противня и дайте настояться минимум 5 часов. Нарежьте на порционные кусочки.