В РФ вводят особый налоговый режим при временной утрате прав на «упрощёнку»

https://static.news.ru/photo/98e8403c-d338-11ea-b1cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому малый бизнес, незначительно превысивший лимиты по выручке и по количеству сотрудников при упрощённой системе налогообложения (УСН), может временно перейти на особый режим уплаты налогов, а не на общий. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Известно, что УСН ориентирован на субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Применение упрощённой системы возможно в том случае, если количество сотрудников не превышает 100 человек, а доход — 150 млн рублей в год. УСН позволяет выбрать объект налогообложения «доходы» (ставка составит 6%) или доходы, уменьшенные на величину произведённых расходов — «доходы минус расходы» (ставка 15%).

Новый закон позволит тем представителям МСП, которые перестали временно соответствовать этим условиям, не переходить на общий режим налогообложения, а применять особый режим. Им можно воспользоваться, если объём выручки составляет от 150 до 200 млн рублей, а численность сотрудников — от 100 до 130 человек. Ставка налога при этом составит 8% при налогообложении доходов, 20% — при налогообложении «доходы минус расходы». Примечательно, что документ также устанавливает запрет на изменение данных ставок для субъектов РФ.

Если по итогам налогового периода доходы или средняя численность работников налогоплательщика превысят 200 млн рублей и 130 человек соответственно, он утратит право на применение УСН и должен будет перейти на общий режим налогообложения.

Ранее NEWS.ru писал, что Министерство финансов РФ согласилось установить трёхлетний переходный период, разрешающий российским компаниям с 2021-й по 2024 год выплачивать дивиденды за рубеж по нулевой налоговой ставке.