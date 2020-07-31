В РФ вводят особый налоговый режим при временной утрате прав на «упрощёнку»

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому малый бизнес, незначительно превысивший лимиты по выручке и по количеству сотрудников при упрощённой системе налогообложения (УСН), может временно перейти на особый режим уплаты налогов, а не на общий. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Известно, что УСН ориентирован на субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Применение упрощённой системы возможно в том случае, если количество сотрудников не превышает 100 человек, а доход — 150 млн рублей в год. УСН позволяет выбрать объект налогообложения «доходы» (ставка составит 6%) или доходы, уменьшенные на величину произведённых расходов — «доходы минус расходы» (ставка 15%).
Новый закон позволит тем представителям МСП, которые перестали временно соответствовать этим условиям, не переходить на общий режим налогообложения, а применять особый режим. Им можно воспользоваться, если объём выручки составляет от 150 до 200 млн рублей, а численность сотрудников — от 100 до 130 человек. Ставка налога при этом составит 8% при налогообложении доходов, 20% — при налогообложении «доходы минус расходы». Примечательно, что документ также
Если по итогам налогового периода доходы или средняя численность работников налогоплательщика превысят 200 млн рублей и 130 человек соответственно, он утратит право на применение УСН и должен будет перейти на общий режим налогообложения.
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