В РФ появился реестр продукции российского производства

https://static.news.ru/photo/a8430b76-a9b6-11ea-96f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минпромторг запустил реестр промышленной продукции, которая произведена на территории РФ. Он доступен на сайте государственной информационной системы (ГИС) промышленности.

Всего в реестре содержится более 27 тысяч позиций с указанием данных производителя, а также заключения Минпромторга о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ. В информационной системе хранятся 3,7 тыс. таких заключений, а также данные 1096 промышленных предприятий.

Реестр позволит госзаказчикам выполнять требования законодательства о запрете на покупку отдельных частей импортной промышленной продукции.

NEWS.ru писал, что Минпромторг предложил создать в РФ резерв средств индивидуальной защиты на общую сумму в 15 млрд рублей. Соответствующее предложение в ведомстве готовят совместно с вице-премьером Юрием Борисовым после поручения премьера Михаила Мишустина. Документы отправят на рассмотрение президенту РФ Владимиру Путину.