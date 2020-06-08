В РФ появился реестр продукции российского производства

Минпромторг запустил реестр промышленной продукции, которая произведена на территории РФ. Он доступен на сайте государственной информационной системы (ГИС) промышленности.
Всего в реестре содержится более 27 тысяч позиций с указанием данных производителя, а также заключения Минпромторга о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ. В информационной системе хранятся 3,7 тыс. таких заключений, а также данные 1096 промышленных предприятий.
Реестр позволит госзаказчикам выполнять требования законодательства о запрете на покупку отдельных частей импортной промышленной продукции.
NEWS.ru писал, что Минпромторг предложил создать в РФ резерв средств индивидуальной защиты на общую сумму в 15 млрд рублей. Соответствующее предложение в ведомстве готовят совместно с вице-премьером Юрием Борисовым после поручения премьера Михаила Мишустина. Документы отправят на рассмотрение президенту РФ Владимиру Путину.
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