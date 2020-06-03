Минпромторг предложил создать в РФ запас средств защиты на 15 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/35ce2f46-4b95-11ea-9d9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Минпромторг предлагает создать в РФ резерв средств индивидуальной защиты (СИЗ) на сумму до 15 млрд рублей, заявил глава ведомства Денис Мантуров во время совещания по лёгкой промышленности у президента страны Владимира Путина.

Это и маски, защитные костюмы и респираторы, и помимо этого считаем возможным включить в этот перечень многоразовые очки, перчатки и антисептики, — цитирует министра ТАСС.

Чиновник добавил, что Минпромторг после поручения председателя правительства Михаила Мишустина готовит соответствующие предложения совместно с вице-премьером Юрием Борисовым. Документы отправят на рассмотрение Путину.

Накануне Мантуров предложил сформировать запас тестов на коронавирус нового типа, медицинского оборудования и лекарств. По его словам, вся номенклатура для борьбы с COVID-19 в РФ обеспечена внутренним спросом. Россия даже прекратила покупать расходные материалы за рубежом.

В РФ за последние сутки зафиксировали 8536 заражённых. Таким образом, общее число пациентов в стране достигло 432 277. Более трети новых заболевших (3287 человек) не имели клинических проявлений недуга. За сутки умерли 178 граждан. За весь период в России от коронавируса скончались 5215 человек.

Ранее Мантуров заявил, что РФ имеет четыре важных преимущества по сравнению с другими странами. По его словам, речь идёт о силе духа, науке, природных ресурсах и кадрах, писал NEWS.ru.