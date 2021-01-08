Экономист рассказал, куда вложить деньги в 2021 году

https://static.news.ru/photo/7a4c854a-53ce-11eb-bf8c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В наступившем 2021 году наиболее разумным способом сохранить сбережения и даже приумножить их будет вложение в недвижимость или валюту, рассказала доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.

По её мнению, сбережения можно сохранить, распределив их по портфелю валют — часть в рублях, а часть в иностранной валюте, преимущественно в долларах США, передаёт РИА Новости.

Но пандемия показала, что и у любой валюты есть свои риски, которые со временем могут привести к потерям. Нужно вовремя покупать одну валюту или продавать другую, — отметила Скрыль.

Доцент также обратила внимание на перспективность вложения в недвижимость. Кроме выгоды выигрыша на росте цены можно также улучшить своё жилищное положение, считает она. Вместе с тем эффективным инструментом сохранения и приумножения сбережений могут быть срочный банковский депозит или размещения средств в паевых инвестиционных фондах (ПИФ).

В отличие от депозитов, инвестиции в ПИФы не защищены государственной системой страхования вкладов. Но зато данный вид вложения средств даёт выгодное предложение по доходности в краткосрочной и среднесрочной перспективе, — заявила Скрыль.

Как сообщал NEWS.ru, ранее эксперт по фондовому рынку Михаил Зельцер заявил, что в наступившем году евро, вероятно, станет самой надёжной валютой для хранения сбережений. Он отметил, что в среднесрочной перспективе ожидается укрепление юаня и иены, которые также могут стать удачным выбором в качестве резервной валюты для хранения сбережений.

Ранее экономист назвал необходимый размер сбережений на чёрный день. Следует придерживаться простого правила: отложенных денег должно хватить на 6–12 месяцев существования без зарплаты.