Назван необходимый размер сбережений на чёрный день

https://static.news.ru/photo/7e911f04-33ca-11eb-848c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Так называемую подушку безопасности нельзя измерять в абсолютных цифрах, всё зависит от доходов конкретного человека, заявил NEWS.ru эксперт по личным финансам Михаил Попов.

Следует придерживаться простого правила: отложенных денег должно хватить на 6–12 месяцев существования без зарплаты. Условно говоря, если ваш доход составляет 100 тысяч рублей в месяц, а вы тратите в месяц около 80 тысяч рублей, то минимальная подушка безопасности для вас — 480 тысяч. Чем больше, тем лучше, — объяснил эксперт.

По словам Попова, в жизни может произойти всё что угодно: потеря работы, временная утрата трудоспособности. Финансовая подушка безопасности позволит как минимум полгода не думать о доходе, а решать возникшую проблему. Это может быть и смена работы, и переезд и так далее, добавил эксперт.

Экономисты, как правило, советуют откладывать порядка 10% дохода в качестве накоплений или вкладов. Как отмечали ранее опрошенные NEWS.ru аналитики, в случае потери постоянного дохода у человека должна быть возможность как минимум в течение шести месяцев продолжать жить так, чтобы уровень качества его жизни не снижался.