Эксперт назвал евро самой надёжной валютой для сбережений в 2021 году

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В наступившем году евро, вероятно, станет самой надёжной валютой для хранения сбережений, считает эксперт по фондовому рынку Михаил Зельцер.

Считаем, что динамика европейской экономики будет опережать восстановление американской, а фискальные программы США будут оказывать девальвационное давление на доллар. Таким образом, евро уже в первом полугодии 2021 года может окрепнуть относительно доллара до 1,3. Это говорит о том, что хранение части средств в иностранной валюте может быть более предпочтительно в евро, — приводит его слова РИА Новости.

Он отметил, что в среднесрочной перспективе ожидается укрепление юаня и иены, которые также могут стать удачным выбором в качестве резервной валюты для хранения сбережений.

Вместе с тем Зельцер предложил обратить внимание на ранд и рупию как на валюты, которые в ближайшее время будут укрепляться. Так, после сильного падения на фоне пандемии COVID-19 экономика и валюта Индии будут постепенно расти, считает эксперт.

Международные финансовые институты в следующем году отдают предпочтение валютам развивающихся экономик, отдельно отмечая российский рубль, ставя его на первые места рейтингов инвестиционной привлекательности. И здесь мы полностью разделяем оценки перспектив отечественной валюты. С учётом текущей диспозиции в рубле, когда к третьей декаде декабря наблюдается расширение геополитической риск-премии, с текущих отметок возрастает и потенциал будущего укрепления рубля, — добавил он.

Накануне NEWS.ru писал, что по итогам основных торгов российский рынок акций вырос по биржевыми индексам, обновив исторический максимум. На закрытии основных торгов индекс МосБиржи вырос на 1,87% и составил 3550,51 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 2,69%, до 1424,84 пункта.

В прошлом году из-за пандемии коронавируса оказались убыточными почти все виды инвестиций, за исключением покупки акций некоторых онлайн-компаний. Часть россиян решила инвестировать на биржевом рынке, вместо того чтобы на ажиотаже скупать валюту. По последним опросам, поколение биржевых игроков в возрасте до 30 лет с большей охотой выбирает рынок акций. В портфеле таких инвесторов доля акций доходит до 40%, несмотря на то что покупка акций не всегда приносит доход.