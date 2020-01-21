https://static.news.ru/photo/1b663706-3cd2-11ea-851c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexandr Liskin/Russian Look/GlobalLookPress

Правительство Сахалинской области сообщило, что в развитие Курильских остров в 2020 году вложат из бюджетов всех уровней «беспрецедентную» сумму — 7,4 млрд рублей. В 2019 году на развитие Курил было потрачено в два раза меньше. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства Сахалинской области.

Общий объём финансирования развития Курильских островов в 2020 году составит беспрецедентную сумму — 7,4 млрд рублей. В прошлом году на эти цели из всех источников было вложено 3,5 млрд рублей, — привели в «Интерфакс» сообщение пресс-службы.

Отмечается, что основная сумма, 5,9 млрд рублей, будет выделена в рамках федеральной программы социально-экономического развития Курильских островов. Финансирование будет исходить из федерального и областного бюджетов, а также частных инвестиций.

Средства планируется потратить на строительства жилья и расселения людей из временных, аварийных и ветхих сооружений. Также средства потратят на обеспечение стабильного воздушного и морского грузопассажирского сообщения Курильских островов с Сахалином, материком и Камчаткой. Кроме того, в планах развивать использование природного потенциала островов.

Отмечается, что не прекратится работа по строительству и асфальтирование автомобильных дорог, реализации промышленных инвестпроектов, ремонту коммунальной инфраструктуры и строительству образовательных и медицинский учреждений.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Коммунистическая партия Японии призвала правительство страны требовать от России возвращение всего Курильского архипелага, чтобы получить хотя бы южную часть Курил.