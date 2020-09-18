В Раде назвали риски Киева при остановке «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/db2201d8-fa28-11ea-877e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Если США удастся окончательно заблокировать «Северный поток ‒ 2», развал украинской газотранспортной системы станет следующей мишенью американских компаний, считает депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний.

По мнению политика, целью США является захват европейского газового рынка и замена российского топлива американским сжиженным газом, говорится в заявлении парламентария.

Америка не скрывает, что борьба с «Северным потоком» имеет своей целью захватить европейский рынок газа, заместив российский газ своим сжиженным газом. И майский этого года меморандум о ежегодных поставках 5,5 млрд кубов сжиженного газа из США на Украину не стал большим откровением, — заявил Загородний.

Он также отметил, что произошедший недавно под Киевом взрыв на газовой магистрали свидетельствует об изношенности газотранспортной системы Украины, построенной ещё при Советском Союзе.

В случае блокирования Западом «Северного потока ‒ 2» наша ГТС станет следующей целью американских корпораций. И ей помогут бесславно закончить свои дни, — заключил политик.

«Северный поток — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии, проект готов более чем на 90%. Судьба проекта оказалась под вопросом ещё и из-за ситуации с Алексеем Навальным, которого, по заявлению правительства ФРГ, отравили «Новичком» в Сибири.

Как писал NEWS.ru ранее, главы администраций территорий в Восточной Германии высказались за продолжение строительства газопровода «Северный поток — 2» вопреки резолюции Европарламента.