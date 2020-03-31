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Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил снизить порог кредитования малых предприятий, а также предоставить бизнесу возможность работать в условиях карантина.

Свои идеи он изложил в письме вице-премьеру РФ Юрию Борисову. По его словам, согласно условиям льготного кредитования бизнеса, порог заимствования составляет 50 млн рублей, что для большинства малых предприятий, готовых выпускать «антивирусную» продукцию, является слишком большим объёмом финансирования, передаёт «Парламентская газета».

На основании изложенного просим вас рассмотреть возможность понижения минимального порога займов, предоставляемых из Фонда развития промышленности, — говорится в документе.

Кроме того, Кутепов пишет о том, что в соответствии с указом российского президента Владимира Путина об объявлении нерабочей недели, некоторым малым и средним предприятиям, которые производят антивирусные товары, или товары первой необходимости, пришлось закрываться, так как это им предписывают региональные власти, или арендодатели. Глава комитета предложил вице-премьеру освободить такие предприятия от карантина.

Ранее NEWS.ru писал о том, что эксперты НИУ ВШЭ спрогнозировали потери Пенсионного фонда, Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонда социального страхования из-за эпидемии коронавинуса.