В правительстве планируют утвердить дорожную карту по газификации в РФ

https://static.news.ru/photo/30bf010a-4e60-11eb-90a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В ближайшее время в правительстве РФ могут утвердить дорожную карту по газификации населённых пунктов в российских регионах, заявил вице-премьер Александр Новак.

На внутреннем рынке одна из задач — это обеспечение ускоренной газификации, та задача, которую поставил президент, и правительство над этим работает. У нас разработана дорожная карта, которая проходит согласование. Она уже практически согласована, в начале года будем иметь возможность ее утвердить, — цитирует Новака ТАСС.

Вице-премьер отметил, что на сегодняшний день Россия уже входит в топ-3 стран мира по доле населённых пунктов, подключённых к газу. Он оценил общий уровень газификации в стране в 71,4% от общего числа населённых пунктов.

Сейчас у «Газпрома» с регионами подписано 67 программ на ближайшие пять лет по программам газификации.

Одна из задач — сократить сроки технического подключения. Сегодня средний срок составляет порядка 200–270 дней, мы планируем сократить сроки до 150 дней на первом этапе, — заявил Новак.

Ранее NEWS.ru писал, что по словам Новака, реализация программ газификации в России оценивается в 1,915 млрд рублей и потребует дополнительных источников финансирования.