В Польше потребовали проверить «Газпром» на злоупотребления

Польша намерена требовать от Евросовета проверить «Газпром» на злоупотребление монопольным положением, которое он занимает в регионе. По её мнению, «Газпром» ограничивает поставки газа в Европу, чтобы добиться запуска «Северного потока — 2». Об этом в эфире «Польского радио» сообщил министр климата и окружающей среды Михал Куртыка.

По словам Куртыки, функционирующие газопроводы имеют достаточные пропускные способности для дополнительных поставок. Однако «Газпром» сознательно не увеличивает их объёмы, чтобы ускорить запуск «Северного потока-2». С наибольшими проблемами в нынешней ситуации столкнулись страны Южной и Западной Европы, в которых цены на электроэнергию зависят от стоимости газа.

К сожалению, в Европе есть такие наивные люди, которые считают, что после таких уступок будет лучше. По нашему мнению — это дорога в никуда, — сказал Куртыка.

Министр напомнил, что на следующей неделе пройдет заседание Европейского совета, на котором польская сторона будет призывать другие страны «не соглашаться на энергетический шантаж» и провести проверку в отношении «Газпрома» на предмет злоупотребления монополистической позицией.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что газовый кризис в Европе вызван рядом экономических причин и управленческих ошибок, а не действиями России, которая исполняет контракты в полном объёме. Он пояснил, что для увеличения поставок необходимы соответствующие заявки от зарубежных партнёров и дополнительные инвестиции для расширения мощностей.