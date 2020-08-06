В первом полугодии количество жалоб на банки в РФ выросло на 44%

В России в первом полугодии 2020 года количество жалоб на банки выросло до более 106 тысяч обращений — на 44,1%. Об этом говорится в сообщении Центробанка РФ.
Рост произошёл в основном в связи с заявлениями о реструктуризации из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране. Однако уже к июню количество таких жалоб существенно снизилось <…>, — сообщает ЦБ.
Отмечается, что число жалоб снизилось за счёт сокращения количества заявлений о реструктуризации и благодаря мерам ЦБ по защите потребителей финансовых услуг.
Количество жалоб на потребительское кредитование выросло в 1,6 раза, на ипотечное — в 2,4 раза, на кредитование юрлиц — в 9,9 раза.
Также в первое полугодие на страховые компании поступило 15 тысяч жалоб, из них 12 тысяч — по ОСАГО. При этом количество жалоб на микрофинансовые организации снизилось до 12,3 тысячи — на 12%.
Как ранее писал NEWS.ru, заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников считает, что граждане РФ вскоре перестанут воспринимать банковские вклады как источник приумножения накоплений. Это связано с соотношением инфляции и ключевой ставки. Такая же ситуация была в 90-е.
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