В первом полугодии количество жалоб на банки в РФ выросло на 44%

https://static.news.ru/photo/8901e4a8-d7d8-11ea-939a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России в первом полугодии 2020 года количество жалоб на банки выросло до более 106 тысяч обращений — на 44,1%. Об этом говорится в сообщении Центробанка РФ.

Рост произошёл в основном в связи с заявлениями о реструктуризации из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране. Однако уже к июню количество таких жалоб существенно снизилось <…>, — сообщает ЦБ.

Отмечается, что число жалоб снизилось за счёт сокращения количества заявлений о реструктуризации и благодаря мерам ЦБ по защите потребителей финансовых услуг.

Количество жалоб на потребительское кредитование выросло в 1,6 раза, на ипотечное — в 2,4 раза, на кредитование юрлиц — в 9,9 раза.

Также в первое полугодие на страховые компании поступило 15 тысяч жалоб, из них 12 тысяч — по ОСАГО. При этом количество жалоб на микрофинансовые организации снизилось до 12,3 тысячи — на 12%.

Как ранее писал NEWS.ru, заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников считает, что граждане РФ вскоре перестанут воспринимать банковские вклады как источник приумножения накоплений. Это связано с соотношением инфляции и ключевой ставки. Такая же ситуация была в 90-е.