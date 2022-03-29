В Партии Роста предложили ввести в регионах РФ «дни всеобщих консультаций»
Партия Роста предложила в регионах РФ ввести дни всеобщих консультаций власти с бизнесом
Александр Чеков
Александр Чеков
18:36, 29 марта 2022
Фото: rost.ru
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Для того чтобы в России быстрее наладить производство основных видов импортозамещающих товаров, чиновники на местах должны оперативнее коммуницировать с бизнесом. Заместители председателя Партии Роста Татьяна Марченко и Елена Ульянова в ходе визита в Тюмень предложили распространить на страну местный опыт: день всеобщих консультаций.
Здесь есть уникальное мероприятие – единый день отчётности, день всеобщих консультаций... Суть в том, чтобы в один день в одном месте собрать предпринимателей, органы власти, налоговиков, прокуроров, Роспотребнадзор, внебюджетные фонды и обсудить любые вопросы, — заявила Ульянова.
Отмечается, что это позволяет выработать консолидированные решения самых наболевших проблем.
Ранее глава Партии Роста Борис Титов заявил, что не видит оснований держать ставку ЦБ на высоком уровне в условиях стабилизации рубля и обязательной продажи валютной выручки. Он также напомнил о давней идее прямого стимулирования потребления малообеспеченных слоёв населения, предложив ввести аналоги американских food stamps, а также субсидировать производство товаров, выделяемых по этим карточкам.