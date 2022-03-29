В Партии Роста предложили ввести в регионах РФ «дни всеобщих консультаций»

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Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) стал принимать заявки предприятий обрабатывающей промышленности на помощь в выплате кредитов, сообщает РИАМО. Компенсация процентов по кредитам доступна зарегистрированным в столице и работающим в ней от двух лет компаниям.

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