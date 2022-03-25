Титов: для спасения агропрома необходимы льготные кредиты и снижение ставки

Для спасения агропрома нужно либо резко наращивать объём льготного кредитования, либо снижать ключевую ставку ЦБ, заявили участники круглого стола, посвящённого мерам господдержки в сельскохозяйственном секторе во главе с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым. Их слова приводятся в пресс-релизе, пришедшем в редакцию NEWS.ru. Бизнес-омбудсмен Борис Титов считает бессмысленной высокую ключевую ставку в условиях укрепления рубля и обязательной продажи валютной выручки.

Президент агропромышленного холдинга «Мираторг» Виктор Линник отметил, что проблемы с логистикой, требования полной предоплаты для импорта и задержки в оплате продукции, поставленной на экспорт, привели к серьёзному подорожанию импортной составляющей сельского хозяйства. По его словам, агропрому необходимо короткое льготное кредитование на оборотные цели. Он также призвал к радикальному сокращению административного давления и отмене излишних требований в отрасли, включая маркировку.

Поднятие ключевой ставки ЦБ сильно отразилось на цене заёмных денег, поэтому объём субсидирования надо увеличивать пропорционально, в два-три раза. Ну или снижать обратно ставку, потому что фактически государство из одного кармана в другой перекладывает деньги, — пояснил он.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что не видит оснований держать ставку ЦБ на высоком уровне в условиях стабилизации рубля и обязательной продажи валютной выручки. Он также напомнил о давней идее прямого стимулирования потребления малообеспеченных слоёв населения, предложив ввести аналоги американских food stamps, а также субсидировать производство товаров, выделяемых по этим карточкам.

Руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин назвал смехотворной сумму в 30 млрд рублей, выделенную государством на льготные кредиты, заявив, что с учётом перехода на стопроцентную предоплату, задержки с оплатой экспорта и задачи посевной и уборочной кампаний эта сумма должна вырасти как минимум до 75 млрд рублей.

Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут также назвал льготное кредитование срочной задачей, подчеркнув, что проблемы в отрасли «вырастут через год-другой», а у зерновиков нет возможности компенсировать потери. По его словам, в нынешних условиях поддержки заслуживают все компании, а не только системообразующие, а средства госпрограмм необходимо сконцентрировать на конкретных узких направлениях.

Необходимо преодолеть критическое нарастание проблем, — подчеркнул Корбут.

Ранее глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин заявил, что многие землевладельцы не могут купить удобрения из-за слишком высоких цен: правительство обещало решить данный вопрос, но пока этого не сделало. Он добавил, что растёт цена на дизельное топливо, а механизмы сдерживания работают недостаточно эффективно. При этом закупленного топлива сейчас недостаточно для посевных работ, которые пора начинать.