В ОПЕК заявили о конце эпохи нефти для развитых стран

https://static.news.ru/photo/8c1022d6-0965-11eb-a73e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Восстановление спроса на нефть в мире будет происходить за счёт развивающихся государств как в ближайшей, так и в долгосрочной перспективе. Для развитых стран эпоха нефти кончилась, и в следующие пять лет потребление чёрного золота в них упадёт на 1,1 млн баррелей в сутки.

Такой прогноз даёт Организация стран — экспортёров нефти (ОПЕК) в вышедшем 8 октября ежегодном докладе World Oil Outlook. Авторы документа отмечают, что оценка спроса на нефть в государствах Организации экономического развития и сотрудничества (ОСЭР) резко расходится с прогнозом по развивающимся регионам мира.

В перспективе до 2045 года спрос на нефть в ОСЭР может упасть на 13 млн баррелей в сутки. Транспортный сектор в этих странах практически насыщен и не имеет перспектив для роста, экономический рост также не превышает 2%, ограничен также и прирост населения. Политика развитых государств в отношении изменений климата и технологические инновации, позволяющие заменить ископаемое топливо на экологичные аналоги, тоже приведут к сокращению потребления нефти.

В ОПЕК указывают, что в Европе продажи автомобилей по сравнению с 2019 годом упали на 40%, в Соединённых Штатах — на 32%, в Японии — на 20%. При этом в общей массе транспортных средств растёт доля электромобилей.

В развивающихся странах потребление нефти в период до 2025 года должно вырасти на 5 млн баррелей в сутки, до 56,9 млн баррелей, что значительно превысит допандемийную отметку в 51,8 млн баррелей. В перспективе до 2045 года развивающиеся страны нарастят потребление нефти до 74,3 млн баррелей в сутки. Сильнее всего спрос должен будет расти в Китае и Индии.

Ранее NEWS.ru приводил прогноз аналитиков компании Total, согласно которому конец нефтяной эпохи наступит после 2030 года.