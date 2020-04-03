В МВФ заявили, что мировая экономика остановилась

Ситуация в мировой экономике хуже, чем в ходе кризиса 2008–2009 годов. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
Мы в рецессии, она намного хуже, чем глобальный экономический кризис, — цитирует её РИА Новости.
Она добавила, что мировая экономика практически остановилась и за всю историю МВФ это наблюдается впервые.
Ранее Георгиева уже предрекала мировой экономике кризис в 2020 году и заявляла, что МВФ готов выделить до $1 трлн из своих резервов на борьбу с коронавирусом.
Как сообщал NEWS.ru, совет ЕС по экономике и финансам одобрил предложение Еврокомиссии впервые в истории приостановить действие базового документа зоны евро — Пакта стабильности и роста — в целях поддержки экономики на фоне распространения COVID-19.