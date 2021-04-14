В МВФ высоко оценили управление российской экономикой в период пандемии

https://static.news.ru/photo/4d6b89f6-9d2d-11eb-becb-96000091f725_660.jpg Фото: Liu Jie/XinHua/GLOBAL LOOK PRESS

Российские власти отлично справились с управлением экономикой страны и поддержкой макроэкономической стабильности в период пандемии коронавируса. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер.

Что мы в целом видим по России, так это отличное экономическое управление, поддержание макроэкономической стабильности в кризис, — приводит ТАСС слова Каммера.

Он также высоко оценил реакцию российских властей в налогово-бюджетной и денежно-кредитной сферах на вызванный пандемией экономический кризис.

Ранее эксперты НИУ «Высшая школа экономики» заявили, что первоначальные прогнозы о полноценном выходе мировой экономики из кризиса в 2021 году не оправдываются. В своём докладе, написанном совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей, специалисты рассказали о перспективах восстановления экономики.

Как сообщал NEWS.ru, в Международном валютно-финансовом комитете МВФ ранее заявили, что мировая экономика восстанавливается после возникшего из-за коронавируса кризиса быстрее, чем ожидалось.