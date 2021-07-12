В Москве закрылось 20% ресторанов из-за пандемии

Пятая часть заведений общепита в Москве закрылась или сменила собственника. Об этом сообщает ТАСС.

Это произошло из-за введённых в связи с пандемией коронавируса ограничений, объяснила уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Минеева.

Около 20% заведений общественного питания либо закрылись, либо у них поменялся собственник. То есть ресторан не закрылся, но бизнес перешёл в руки другому предпринимателю, — сказала Минеева.

Она добавила, что заведения, продолжающие работу, уже смогли частично восстановиться после ограничений. С 28 июня по 19 июля посещать заведения общепита в Москве могли только люди, предъявившие на входе специальный QR-код.

Ранее сообщалось, что во время очередных ограничений по коронавирусу в Москве люди стали реже ходить по кафе и ресторанам.

Во время введения QR-кодов, справок и прочих ограничений жители столицы быстро переориентировались на доставку еды, и спрос в этом сегменте вырос на 30%. Кроме того, более чем в пять раз выросло оформление заказов на самовывоз.

При этом сильно пострадала и развлекательная сфера. Расходы граждан на кино и театры сократились в среднем на треть.