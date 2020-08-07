В Москве зафиксировали рост цен на арбузы и дыни

https://static.news.ru/photo/f54b44ac-d8d6-11ea-9d6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В столице зафиксирован резкий рост цен на арбузы и дыни. Стоимость бахчевых выросла почти на треть.

В конце июля стоимость арбузов составляла 20–25 рублей за килограмм, а дыни — 55 рублей. Этот показатель на 10–28% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

В столице с 3 августа 2020 года открылось около 240 бахчевых развалов. Цена одного килограмма арбуза в уличной палатке составляет от 25 до 40 рублей, дыни «Торпеда» — от 80 до 100 рублей за килограмм, а «Колхозницы» — 60–70 рублей, сообщает «Газета.Ru».

Как писал NEWS.ru, ранее эксперты рассказали, как купить хорошие арбуз и дыню и чем полезны бахчевые. Лучше всего хранить эти продукты при температуре три – четыре градуса. А те плоды, которые уже разрезаны, следует оставлять в холодильнике не более 12 часов.