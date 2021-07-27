В Москве резко возросло число небоскрёбов

В первом полугодии текущего года на рынок столичных новостроек вывели 591 тысячу квадратных метров в небоскрёбах (выше 100 метров). Этот показатель – в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, cообщили «Известиям» аналитики компании Capital Group.

Отмечается, что на рынок данного сегмента недвижимости вышел 21 новый корпус в высотных проектах. Эта цифра составляет большей пятой части (23%) от общего объёма поступлений жилья в пределах старых границ Москвы.

В этом году строителям удалось сдать всего на 30% меньше жилья в корпусах высотой от 33 этажей по сравнению с аналогичными показателями за весь 2020-й (852 тысячи квадратных метров), подчёркивают эксперты.

Лидером же высотного предложения 2021-го стали новостройки бизнес-класса (247 тысяч квадратных метров), в комфорт-классе (228 тысяч). В компании также отметили, что первое место по объёмам нового строительства в высотном секторе занял район Раменки.

Эксперты объяснили растущую популярность небоскрёбов влиянием нескольких факторов. В частности, в квартирах этого сегмента покупателям доступны уникальные виды. Помимо этого, высотные комплексы обладают узнаваемым и запоминающимся архитектурным обликом.

В свою очередь, вблизи этих зданий создаются современные инфраструктурные условия, занимающие по площади гораздо меньше места по сравнению с аналогичными вокруг низко- и среднеэтажных проектов.

Ранее сообщалось, что в Москве купили десять самых дорогих квартир, расположенных на Арбате, Патриарших прудах и Тверском районе. По словам аналитиков международного агентства элитной недвижимости Savills, средняя стоимость одного квадратного метра в данном сегменте составила $37,04 тысячи.