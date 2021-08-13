В Москве резко увеличились объёмы розничных продаж

Финансовые обороты московских предприятий, занимающихся розничной и мелкооптовой торговлей, а также продажами автомобилей, в июле текущего года составили 513,6 млрд рублей. Это на 48,1% больше, чем за аналогичный период 2019-го, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Отмечается, что июльские показатели 2021 года также значительно опередили цифры за тот же месяц 2020-го. Рост составил 25,1%.

Эта тенденция была обусловлена за счёт высокого оборота продаж сектора непродовольственной торговли (309 млрд рублей). Эти показатели опередили цифры за аналогичный период 2019 и 2020 годов на 81,1% и 39,7% соответственно, подчеркнул заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов.

В свою очередь обороты торговли продовольственными товарами за июль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 14,9%, а с тем же месяцем допандемийного 2019-го — на 2,5%. Прибыли с продаж автотранспортных средств также показали прирост, он составил 2,6% и 31,3% соответственно (к показателям июля 2020 и 2019 годов).

Ранее сообщалось, что Москва исчерпает все денежные запасы до конца текущего года. Однако в качестве буфера ликвидности у российской столицы останутся наличные средства бюджетных учреждений, подчеркнули аналитики международного рейтингового агентства Standard & Poor's (S&P).