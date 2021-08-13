В Москве резко увеличились объёмы розничных продаж

Финансовые обороты московских предприятий, занимающихся розничной и мелкооптовой торговлей, а также продажами автомобилей, в июле текущего года составили 513,6 млрд рублей. Это на 48,1% больше, чем за аналогичный период 2019-го, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.
Отмечается, что июльские показатели 2021 года также значительно
Эта тенденция была обусловлена за счёт высокого оборота продаж сектора непродовольственной торговли (309 млрд рублей). Эти показатели опередили цифры за аналогичный период 2019 и 2020 годов на 81,1% и 39,7% соответственно, подчеркнул заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов.
В свою очередь обороты торговли продовольственными товарами за июль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 14,9%, а с тем же месяцем допандемийного 2019-го — на 2,5%. Прибыли с продаж автотранспортных средств также показали прирост, он составил 2,6% и 31,3% соответственно (к показателям июля 2020 и 2019 годов).
Ранее сообщалось, что Москва исчерпает все денежные запасы до конца текущего года. Однако в качестве буфера ликвидности у российской столицы останутся наличные средства бюджетных учреждений, подчеркнули аналитики международного рейтингового агентства Standard & Poor's (S&P).