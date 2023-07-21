Названы специальности с наиболее высоким ростом зарплат в Москве Московские таксисты возглавили рейтинг профессий с наиболее высоким ростом зарплат за год

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средняя заработная плата в Москве за год выросла на 11%, сообщили РИАМО в пресс-службе платформы «Авито Работа». По данным компании, наибольший годовой прирост в оплате труда за год — в 2,2 раза — произошел у таксистов.

Как рассказали в пресс-службе, тройку специальностей с наиболее динамичным ростом зарплат возглавили водители такси, где предлагаемый размер оплаты труда вырос в 2,2 раза по сравнению с прошлым годом и составил в среднем 85 533 рубля. Вторую позицию в рейтинге заняла вакансия упаковщика с приростом в 1,8 раза и зарплатой 60 544 рубля. Также в тройке лидеров оказались фасадчики, прирост их зарплаты составил 1,5 раза, до 124 649 рублей.

Как сообщает издание, приростом оплаты труда в 1,4 раза могут похвастаться бармены (62 285 рублей), операторы (71 151 рубль) и бариста (42 186 рублей). Увеличение в 1,3 раза средней зарплаты произошло у логистов (86 777 рублей), бухгалтеров (77 371 рубль), мерчендайзеров (53 030 рублей) и мастеров маникюра (92 836 рублей).

Как пояснил управляющий директор платформы Артем Кумпель, прирост зарплат по этим профессиям был ожидаем, поскольку соответствует актуальным бизнес-направлениям.

У барменов и бариста средняя зарплата выросла на фоне развития внутреннего туризма. Операторы и упаковщики являются востребованными сотрудниками на предприятиях малого бизнеса, — объяснил Кумпель.

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