Заявления экс-зампреда ЦБ и действующего главы созданного по решению Банка России Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаила Сухова некорректны, поскольку в условиях недостаточно институционализированной экономики говорить о поддержке рыночных компаний на базе МРОТ не показательно. При этом потери населения необходимо измерять не по предыдущим формализованным доходам, а по сокращению расходов, которые являются гораздо более значимыми. Об этом NEWS.ru заявил заместитель заведующего кафедрой банков, финансовых рынков и страхования СПбГЭУ Денис Горулев.
Экономист отметил, что поддержка бизнеса, а значит и рынка должна заключаться не столько в прямых дотациях на выплату заработной платы, сколько в полноценном налоговом освобождении, как минимум, на период от 12 месяцев с момента полного снятия ограничений на бизнес-функционирование. Только тогда станет возможным сбалансированное восстановление реального сектора экономики, подчеркнул Горулев.
Ранее в интервью порталу РБК Михаил Сухов заявил о том, что сейчас при увеличении расходов на господдержку экономики, в том числе за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), возникает эффект «горлышка»: из-за приостановки деятельности многих видов бизнеса полученные деньги потратить эффективно непросто. При этом антикризисный пакет российского правительства растёт. Тот факт, что относительно размера ВВП он меньше, чем объёмы поддержки в других странах, в первую очередь европейских, связан с тем, что пандемия и введённые из-за неё ограничения там начались раньше, чем в России, убеждён Сухов.
При всех сценариях нашего прогноза мы ожидаем возвращения цены нефти к $40 за баррель, это вопрос времени. В этом смысле у России, конечно, есть шанс пройти ситуацию без изменения бюджетного правила. Смягчение бюджетного правила на фоне эпидемии может дать эффект только при снятии всех ограничений на ведение бизнеса, — сказал Михаил Сухов.
Между тем, проблема «горлышка» заключается не в том, что в отдельные сектора дают деньги, и даже не в том, что непосредственно людям не выделяют средства или выделяют мало, а в том, что в условиях фактической мобилизации так и не принимается решение о переходе к мобилизационной экономике, который является в сложившейся ситуации единственным инструментом эффективной работы с ресурсами в условиях их крайней ограниченности, резонно замечает Денис Горулев.
По мнению директора Финансового центра «СКОЛКОВО-РЭШ» Олега Шибанова, в рассуждениях главы АКРА не учитывается тот нюанс, что развивающиеся страны в принципе не могут позволить себе шаги, которые предприняли крупные экономики. Это технически вывело бы их за пределы разумного бюджета, подчёркивает эксперт.
Формально рассуждения Михаила Сухова выглядят вполне стройными и логичными, говорит аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.
Нельзя не согласиться по поводу существования эффекта «горлышка» в период, когда значительная часть бизнеса физически лишена возможности функционировать. Но проблема в другом: к тому моменту, когда карантинные меры будут сняты и правительство решится сделать российской экономике и, в первую очередь, предприятиям малого и среднего бизнеса спасительную инъекцию, пациент окажется уже мёртв.
Даже самые скромные подсчёты и опросы предпринимателей, аргументирует Коренев, демонстрируют, что к августу количество субъектов малого и среднего бизнеса может снизиться на 1-1,8 млн (сейчас число МСП составляет 6 млн, из которых 2,5 млн — юридические лица, а 3,5 млн — индивидуальные предприниматели). При этом более трети опрошенных предпринимателей уже отмечают падение спроса на их продукцию и услуги до нуля, отметил аналитик.
А ведь и заработную плату сотрудникам они сейчас выплачивать обязаны, и арендную плату, и ЖКУ оплачивать, и соблюдать условия контрагентских соглашений. В отсутствие операционной деятельности найти на всё это средства не представляется возможным. Деньги сейчас нужны всему бизнесу и значительной части населения вне зависимости, работает предприятие или нет. То есть влияет на него эффект «горлышка» или не влияет, — сказал аналитик ГК «ФИНАМ».
С тем, что господдержка для бизнеса сейчас критически важна и принятых мер недостаточно, спорить не приходится. А ведь даже объявленную поддержку, уточняет генеральный директор IT-компании «Эвотор» Андрей Романенко, многие предприятия не могут получить по формальным причинам: кода экономической деятельности нет в списке пострадавших отраслей, компания не входит в реестр МСП, имеет долги по налогам и т.д.
И всё это на фоне того, что пакет помощи экономике, принятый в РФ, в процентах от ВВП заметно меньше, чем у большинства других стран, говорит доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.
А причин тому несколько.
Во-первых, высока степень огосударствления российской экономики. Доля формально коммерческих, но фактически связанных либо с государством, либо с муниципалитетами организаций достигает у нас 70%. Это делает поддержку остальных «бизнесов» не слишком приоритетным вопросом.
Во-вторых, пока нет статистически обоснованных и достоверных цифр экономического ущерба для различных категорий бизнеса. А отсутствие надёжной статистики затрудняет выделение средств, так как чиновникам сложно объективно обосновать объёмы, и в такой ситуации высоки риски привлечения к ответственности по результатам проверок.
Скорее всего, программы поддержки экономики будут последовательно корректироваться по мере появления объективной статистики. А это произойдёт примерно через месяц после снятия ограничений, не раньше.
Разнообразная информация из регионов, от представителей малого бизнеса, даже от врачей, борющихся за жизнь заболевших, — к сожалению, свидетельствует о том, что антикризисные меры в России запаздывают и являются недостаточными, констатирует руководитель Центра региональной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Владимир Климанов.
Прямые расходы в 2% от ВВП — это меньше, чем в других странах и чем требуется. В России вообще не готовы работать с представителями малого бизнеса и институтов гражданского сообщества, и роль деловых ассоциаций и профсоюзов сегодня мала. Давно идёт речь и о необходимости повышения финансовой самостоятельности региональных и муниципальных органов власти, бюджетные и административные возможности которых ограничены.
В этой связи, продолжает экономист из РАНХиГС, можно согласиться с предложением о необходимости наращивания антикризисных мер в рамках новых правительственных пакетов. То, что часть из них «не сработает», не должно служить поводом для их исключения в целом, замечает специалист. Климанов уверен, что рачительность в условиях кризиса не должна быть критерием эффективности в оценивании действий правительства. Это, по его мнению, напоминает требования к пожарным или медикам с предложением экономить средства, когда речь идёт о спасении жизней, имущества или чего-то ещё.
Странно, что Сухов не говорит о недостатках в самой системе государственного управления, о чём наглядно свидетельствует торможение в вопросе доведения помощи до конкретных её получателей — даже если это, например, дополнительные выплаты тем же врачам. Излишняя забюрократизированность сегодня является главным сдерживающим фактором в успешном осуществлении мер поддержки, — сказал Климанов.
В свою очередь доцент экономического факультета ГАУГН и ведущий научный сотрудник ЦЭМИ РАН Иван Неволин добавляет, что в анонсированном правительством плане преодоления экономических последствий прослеживается идея заморозки ситуации: население, бизнес и регионы получают деньги и льготы, призванные смягчить преобладание расходов над доходами.
Другая сторона — время, в течение которого деньги дойдут до адресатов. По прошествии месяца выходных дней не все механизмы утверждены, а по уже работающим наблюдаются сбои и задержки. В результате, несколько месяцев наша экономика будет работать только на удовлетворение основных потребностей — выживание и соблюдение обязательств.
По суждению Неволина, меры поддержки актуальны именно сейчас, а не тогда, «когда мы будем более активно выходить из карантина», как об этом заявляет глава АКРА.
Если продолжить «цитаты», то стакан, который собирается наполнить деньгами правительство, состоит из внутренних обязательств, которые меньше не стали. В этом контексте появление «бутылочного горлышка» можно поставить под сомнение. Хотя, действительно, экономика замерла, и её оживление связано не только с выходом из режима выживания, но и с восстановлением связей между предприятиями, — заключил ведущий научный сотрудник ЦЭМИ РАН.
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