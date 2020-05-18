Заявления экс-зампреда ЦБ и действующего главы созданного по решению Банка России Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаила Сухова некорректны, поскольку в условиях недостаточно институционализированной экономики говорить о поддержке рыночных компаний на базе МРОТ не показательно. При этом потери населения необходимо измерять не по предыдущим формализованным доходам, а по сокращению расходов, которые являются гораздо более значимыми. Об этом NEWS.ru заявил заместитель заведующего кафедрой банков, финансовых рынков и страхования СПбГЭУ Денис Горулев.

Экономист отметил, что поддержка бизнеса, а значит и рынка должна заключаться не столько в прямых дотациях на выплату заработной платы, сколько в полноценном налоговом освобождении, как минимум, на период от 12 месяцев с момента полного снятия ограничений на бизнес-функционирование. Только тогда станет возможным сбалансированное восстановление реального сектора экономики, подчеркнул Горулев.

Ранее в интервью порталу РБК Михаил Сухов заявил о том, что сейчас при увеличении расходов на господдержку экономики, в том числе за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), возникает эффект «горлышка»: из-за приостановки деятельности многих видов бизнеса полученные деньги потратить эффективно непросто. При этом антикризисный пакет российского правительства растёт. Тот факт, что относительно размера ВВП он меньше, чем объёмы поддержки в других странах, в первую очередь европейских, связан с тем, что пандемия и введённые из-за неё ограничения там начались раньше, чем в России, убеждён Сухов.

При всех сценариях нашего прогноза мы ожидаем возвращения цены нефти к $40 за баррель, это вопрос времени. В этом смысле у России, конечно, есть шанс пройти ситуацию без изменения бюджетного правила. Смягчение бюджетного правила на фоне эпидемии может дать эффект только при снятии всех ограничений на ведение бизнеса, — сказал Михаил Сухов.

Между тем, проблема «горлышка» заключается не в том, что в отдельные сектора дают деньги, и даже не в том, что непосредственно людям не выделяют средства или выделяют мало, а в том, что в условиях фактической мобилизации так и не принимается решение о переходе к мобилизационной экономике, который является в сложившейся ситуации единственным инструментом эффективной работы с ресурсами в условиях их крайней ограниченности, резонно замечает Денис Горулев.

По мнению директора Финансового центра «СКОЛКОВО-РЭШ» Олега Шибанова, в рассуждениях главы АКРА не учитывается тот нюанс, что развивающиеся страны в принципе не могут позволить себе шаги, которые предприняли крупные экономики. Это технически вывело бы их за пределы разумного бюджета, подчёркивает эксперт.

Формально рассуждения Михаила Сухова выглядят вполне стройными и логичными, говорит аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

Нельзя не согласиться по поводу существования эффекта «горлышка» в период, когда значительная часть бизнеса физически лишена возможности функционировать. Но проблема в другом: к тому моменту, когда карантинные меры будут сняты и правительство решится сделать российской экономике и, в первую очередь, предприятиям малого и среднего бизнеса спасительную инъекцию, пациент окажется уже мёртв. Алексей Коренев аналитик ГК «ФИНАМ» аналитик ГК «ФИНАМ»

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Даже самые скромные подсчёты и опросы предпринимателей, аргументирует Коренев, демонстрируют, что к августу количество субъектов малого и среднего бизнеса может снизиться на 1-1,8 млн (сейчас число МСП составляет 6 млн, из которых 2,5 млн — юридические лица, а 3,5 млн — индивидуальные предприниматели). При этом более трети опрошенных предпринимателей уже отмечают падение спроса на их продукцию и услуги до нуля, отметил аналитик.

А ведь и заработную плату сотрудникам они сейчас выплачивать обязаны, и арендную плату, и ЖКУ оплачивать, и соблюдать условия контрагентских соглашений. В отсутствие операционной деятельности найти на всё это средства не представляется возможным. Деньги сейчас нужны всему бизнесу и значительной части населения вне зависимости, работает предприятие или нет. То есть влияет на него эффект «горлышка» или не влияет, — сказал аналитик ГК «ФИНАМ».

С тем, что господдержка для бизнеса сейчас критически важна и принятых мер недостаточно, спорить не приходится. А ведь даже объявленную поддержку, уточняет генеральный директор IT-компании «Эвотор» Андрей Романенко, многие предприятия не могут получить по формальным причинам: кода экономической деятельности нет в списке пострадавших отраслей, компания не входит в реестр МСП, имеет долги по налогам и т.д.

И всё это на фоне того, что пакет помощи экономике, принятый в РФ, в процентах от ВВП заметно меньше, чем у большинства других стран, говорит доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.

А причин тому несколько.

Во-первых, высока степень огосударствления российской экономики. Доля формально коммерческих, но фактически связанных либо с государством, либо с муниципалитетами организаций достигает у нас 70%. Это делает поддержку остальных «бизнесов» не слишком приоритетным вопросом.

Во-вторых, пока нет статистически обоснованных и достоверных цифр экономического ущерба для различных категорий бизнеса. А отсутствие надёжной статистики затрудняет выделение средств, так как чиновникам сложно объективно обосновать объёмы, и в такой ситуации высоки риски привлечения к ответственности по результатам проверок.

Скорее всего, программы поддержки экономики будут последовательно корректироваться по мере появления объективной статистики. А это произойдёт примерно через месяц после снятия ограничений, не раньше. Сергей Хестанов доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС

Разнообразная информация из регионов, от представителей малого бизнеса, даже от врачей, борющихся за жизнь заболевших, — к сожалению, свидетельствует о том, что антикризисные меры в России запаздывают и являются недостаточными, констатирует руководитель Центра региональной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Владимир Климанов.

Прямые расходы в 2% от ВВП — это меньше, чем в других странах и чем требуется. В России вообще не готовы работать с представителями малого бизнеса и институтов гражданского сообщества, и роль деловых ассоциаций и профсоюзов сегодня мала. Давно идёт речь и о необходимости повышения финансовой самостоятельности региональных и муниципальных органов власти, бюджетные и административные возможности которых ограничены. Владимир Климанов завкафедрой государственного регулирования экономики Института общественных наук при РАНХиГС завкафедрой государственного регулирования экономики Института общественных наук при РАНХиГС

Nikolay Gyngazov/Russian Look

В этой связи, продолжает экономист из РАНХиГС, можно согласиться с предложением о необходимости наращивания антикризисных мер в рамках новых правительственных пакетов. То, что часть из них «не сработает», не должно служить поводом для их исключения в целом, замечает специалист. Климанов уверен, что рачительность в условиях кризиса не должна быть критерием эффективности в оценивании действий правительства. Это, по его мнению, напоминает требования к пожарным или медикам с предложением экономить средства, когда речь идёт о спасении жизней, имущества или чего-то ещё.

Странно, что Сухов не говорит о недостатках в самой системе государственного управления, о чём наглядно свидетельствует торможение в вопросе доведения помощи до конкретных её получателей — даже если это, например, дополнительные выплаты тем же врачам. Излишняя забюрократизированность сегодня является главным сдерживающим фактором в успешном осуществлении мер поддержки, — сказал Климанов.

В свою очередь доцент экономического факультета ГАУГН и ведущий научный сотрудник ЦЭМИ РАН Иван Неволин добавляет, что в анонсированном правительством плане преодоления экономических последствий прослеживается идея заморозки ситуации: население, бизнес и регионы получают деньги и льготы, призванные смягчить преобладание расходов над доходами.

Другая сторона — время, в течение которого деньги дойдут до адресатов. По прошествии месяца выходных дней не все механизмы утверждены, а по уже работающим наблюдаются сбои и задержки. В результате, несколько месяцев наша экономика будет работать только на удовлетворение основных потребностей — выживание и соблюдение обязательств. Иван Неволин доцент экономического факультета ГАУГН и ведущий научный сотрудник ЦЭМИ РАН доцент экономического факультета ГАУГН и ведущий научный сотрудник ЦЭМИ РАН

По суждению Неволина, меры поддержки актуальны именно сейчас, а не тогда, «когда мы будем более активно выходить из карантина», как об этом заявляет глава АКРА.