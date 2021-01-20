В Минздраве оценили влияние пандемии на экономику

https://static.news.ru/photo/5d6edbb2-5b17-11eb-8950-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пандемия коронавирусной инфекции нового типа поменяла экономический ландшафт не только в России, но и во всём мире. Такое мнение в среду, 20 января, высказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Ранее глава ведомства оценил цены на лекарства в стране. По его словам, благодаря скоординированным действиям на всех уровнях удалось сдержать рост стоимости препаратов в параметрах 2019 года.

По поводу влияния пандемии на экономику Мурашко отметил, что коронавирус ознаменовал как новый этап развития здравоохранения, так и новое макроэкономическое понятие.

Коронавирусная инфекция значительно поменяла ландшафт в целом экономики в стране и в мире, в том числе повлияла на деятельность всей системы здравоохранения в мире, — цитирует министра РИА Новости.

Как передавал NEWS.ru, Михаил Мурашко назвал «достаточно опасным вариантом» дистанционную торговлю рецептурными препаратами. Об этом он заявил в ходе правительственного часа в Совфеде.