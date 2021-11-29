В Минтруде предложили продлить выплаты медикам за лечение COVID-19
Евгений Бугров
Евгений Бугров
22:50, 29 ноября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Минтруд России предлагает продлить специальные выплаты медицинским работникам, чья деятельность связана с лечением коронавируса. Выплачивать средства предлагается до конца 2022 года. Это следует из пояснительной записки к проекту постановления правительства, документ размещён на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
«Проектом постановления правительства Российской Федерации предлагается продлить до 31 декабря 2022 года специальные выплаты врачам, среднему и младшему медперсоналу, водителям скорой помощи, членам лётных экипажей воздушных судов санитарной авиации, работающим с пациентами, у которых выявлена или подозревается новая коронавирусная инфекция COVID-19», — отмечается в документе.
Продление срока выплат также коснётся работников силовых ведомств, которые оказывают медицинскую помощь по диагностике и лечению COVID-19.
Ранее стало известно, что повышение зарплат медработникам в соответствии с майскими указами президента РФ оказывается мифом: выплаты увеличивают, сокращая медперсонал. Кроме того, врачи сильно перерабатывают, что сказывается и на качестве их работы. Об этом заявила на заседании в Госдуме бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева.