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В Санкт-Петербурге, как и в России, упало предложение и выросли цены, в то время как масштабные проекты финансируются из федерального бюджета и налогов «Газпрома», заявил доцент департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Пётр Арефьев. Он рассказал ФБА «Экономика сегодня», что жизнь петербуржцев становится сложнее, несмотря на официальный рост зарплат и расходов.

В РФ инфляция составляет примерно такие же цифры, как и в Санкт-Петербурге. Где-то чуть меньше, где-то чуть больше, но в среднем именно так. Борьба с инфляцией, которую ведёт Банк России...