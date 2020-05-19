В Минстрое заявили о «революционных» мерах господдержки стройотрасли

https://static.news.ru/photo/5ba8bb68-99c0-11ea-ab90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Второй пакет мер господдержки строительной отрасли будет включать «достаточно революционные» меры, заявил и. о. министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

По его словам, правительство буквально в онлайн-режиме работает над дополнительными мерами.

Они будут представлены, я думаю, к 1 июня, — уточнил он.

Стасишин также отметил, что принятые решения будут довольно революционными «в хорошем смысле этого слова» с точки зрения градостроительства и «ещё каких-то вещей», передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее замглавы Минстроя Дмитрий Волков рассказал, что в ведомстве разработали пять мероприятий, направленных на снижение административных процедур и сокращение сроков строительства.