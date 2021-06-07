В Минстрое рассказали, как изменятся цены на жильё из-за льготной ипотеки

https://static.news.ru/photo/ec57c3f0-c6ad-11eb-b46d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Минстроя Ирек Файзуллин рассказал, как изменятся цены на жильё из-за продления программы льготной ипотеки. Его слова приводит ТАСС.

По мнению министра, решение о продлении льготных ипотечных программ не станет «неким драйвером очередного роста цен на жильё». Он отметил , что тенденции рынка жилья в 2021 году ведут к стабилизации баланса спроса и предложения.

Министр уточнил, что предыдущий рост цен был вызван льготными программами и последствиями пандемии коронавируса. Он также заметил, что COVID-19 оказал значительное влияние на сферу строительства в целом. Так, в частности, были остановлены стройки в ряде регионов, повысилась стоимость ресурсов и уменьшилось число трудовых мигрантов.

Ранее российские банки не ожидают существенного снижения спроса на льготную ипотеку после пересмотра её условий. Хотя возможен рост средней ставки по таким кредитам и ухудшение динамики льготного кредитования в некоторых регионах.